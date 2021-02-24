Элиста, , 00:10 — REGNUM В Республике Калмыкия в ночь на 24 февраля заметно похолодает. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, существенных осадков в регионе в течение дня не ожидается, однако местами появится гололёд, изморозь. Северный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до −15…−20 градусов, местами — до — 25 градусов. Днём потеплеет лишь до −10…−15 градусов.