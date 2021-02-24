Лондон, , 00:05 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала своё решение о признании блогера Алексея Навального узником, об этом в своём Twitter написал журналист Аарон Мате со ссылкой письмо организации.

«(Amnesty International) больше не считает Навального узником совести из-за того, что он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний», — говорится в письме.

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Информацию об этом также подтвердил медиаменеджер Amnesty International Александр Артемьев. По его словам, юридический и политический департамент Amnesty International изучил высказывания блогера середины 2000-х годов и пришёл к выводу, что они достигают уровня hate speech (язык вражды).

Напомним, что на Западе пытаются использовать любой повод для вмешательства в российскую внутриполитическую ситуацию, и даже сами создают для этого поводы. Один из ярчайших примеров — это блогер Навальный.

Будучи агентом западного влияния в России и имея прикрытие от определенных кругов российской власти, Навальный под руководством западных спецслужб всячески дискредитирует российскую власть и устраивает различные провокации, как, например, история с «отравлением». Запад использует это как повод для очередной атаки на Россию.

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