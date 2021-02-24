Волгоград, , 00:10 — REGNUM Видеозапись с танцующим в полуголом виде TikTok-блогером у подножия статуи «Родина-мать» на братской могиле Мамаева кургана вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

Множество пользователей жёстко осудили «танцора». По их видению, всё дело в низком интеллектуальном уровне молодого человека, не дающего ему понимания аморальности его поступка.

«Это новые виды болезней «Тик-ток-дебилизм» и «Инстасамка-кретинизм». Болеют болезнью, в основном молодые люди обеих полов, чаще без образования, без навыков и ничего не умеющие делать», — считает Андрей В.

У некоторых комментаторов возникли серьёзные вопросы к родителям тиктокера. Они не понимают, как можно воспитать ребёнка, чтобы он мог себе позволить танцевать на братской могиле.

«Интересно, кто его мать и отец? Неужели они не рассказывали об истории его семьи, неужели из семьи никто не погиб в Великую Отечественную войну? Или он даже в школе не проходил этот урок истории?», — задаётся вопросом Надежда П.

Нашлись и те, кто призвал наказать молодого человека, не создавая при этом для него рекламы. Они уверены, что если показать, в честь чего существует мемориальный комплекс Мамаев курган, то это вразумит «танцора».

»Их не надо рекламировать, они этого и хотят. Надо просто наказать и посадить в зал, показать документальные фильмы про то, что творили на нашей земле нацисты, и фильм «Иди и смотри» от начала и до конца. Может это мозги им прочистит», — пишет Ирина Н.

Напомним, 23 февраля портал V1.ru опубликовал видеоматериал о том, как раздетый по пояс молодой человек станцевал рядом с памятником героям Сталинградской битвы. Журналисты отмечают, что ролик снимался напротив храма Всех Святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы.