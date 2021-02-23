Лос-Анджелес, США, , 23:53 — REGNUM В США попал в ДТП легендарный гольфист Тайгер Вудс. Об этом 23 февраля сообщается на странице в соцсети Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

Авария произошла под Лос-Анджелесом в штате Калифорния.

Отмечается, что спортсмен, получивший различные травмы, был госпитализирован в местную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля на Кипре в результате ДТП погиб американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, более известный как Дик О'Хари.

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