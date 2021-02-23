Вашингтон, 23 февраля, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки затруднилась ответить на вопрос о возможных шагах Соединённых Штатов в связи с событиями в Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

«У меня не было возможности поговорить с нашей командой (о событиях в Грузии), занимающейся вопросами нацбезопасности, мы постараемся предоставить вам что-нибудь после брифинга по этому вопросу», — сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 23 февраля, в Тбилиси грузинский спецназ применил слезоточивый газ в офисе политической партии «Единое национальное движение» и задержал ее председателя Нику Мелию.

Партия «Единой национальное движение» — это партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мелия утверждает, что во внутриполитической нестабильности в Грузии виновата Россия, и конкретно — якобы депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. Именно после его визита в июле 2019 года в стране начались массовые беспорядки и антироссийские митинги. Хотя тогда Гаврилов приехал по приглашению грузинской стороны на Межпарламентскую ассамблею православия.