Киев, , 23:33 — REGNUM По факту столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве возбуждено уголовное дело по статье о «сопротивлении представителю правоохранительных органов». Об этом сообщает 23 февраля пресс-служба нацполиции города.

«Следователи … начали уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля в Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского в ходе столкновений были задержаны 17 человек, которые недовольны приговором в отношении радикала Сергея Стерненко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Приморский районный суд города Одессы приговорил радикала Сергея Стерненко, который обвинялся в похищении человека в 2015 году, к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

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