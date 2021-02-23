Киев, , 23:37 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом сегодня, 23 февраля, обсудили ситуацию в Белоруссии и последнюю встречу президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом на брифинге сообщил журналистам сам Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нас обоих беспокоит ситуация в Беларуси. Это наш сосед, это не чуждая нам страна», — заявил глава МИД Украины.

К каким выводам дипломаты пришли по итогам обсуждения встречи Путина и Лукашенко, Кулеба не сказал, но зато в очередной раз подтвердил планы Украины «отрезать» свою электросеть от электросетей России и Белоруссии к 2023 году.

«Мы хотим отрезаться от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети до конца 2023 года… После этого, любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее в Киеве уже не раз на разных уровнях, включая и премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявляли о намерении «отрезаться» от энергосистем России и Белоруссии. Особый колорит этим заявлениям то, что Украина уже в январе оказалась без запасов угля и поддерживает функционирование своей энергосистемы без веерных отключений электроэнергии исключительно благодаря импорту из Белоруссии и России.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Сочи 22 февраля.