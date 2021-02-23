Киев, , 23:24 — REGNUM 17 человек задержаны в ходе столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает 23 февраля пресс-служба нацполиции города.

«Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры, — говорится в сообщении. — В результате 17 активных участников… доставили в управление полиции».

Отмечается, что в настоящее время в столице продолжается акция протеста националистов, которые недовольны приговором в отношении радикала Сергея Стерненко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Приморский районный суд города Одессы приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества украинского радикала Сергея Стерненко, который обвинялся в похищении человека в 2015 году.

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