Киев, , 23:20 — REGNUM Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что оппозиция пытается возобновить «трансляцию кремлевской пропаганды».

Об этом он сообщил вечером 23 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр заявил, что медиахолдинг «Новости» с каналами лидера оппозиции Виктора Медведчука, который попал под санкции СНБО, создал новое ООО с таким же названием.

«Буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире… Учредителями нового ООО является 100 человек, каждый из них «скинулся» на создание общества по одной гривне», — заявил Ткаченко.

Министр отметил, что «Медведчук и Ко» ищут юридические способы вновь запустить трансляцию «кремлевской пропаганды» в информационное пространство Украины, и пообещал пристальное внимание со стороны государства к этой деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое в этот же день, о применении санкций против депутата Рады Тараса Козака. Санкции привели к блокированию активов парламентария, в том числе принадлежащих ему крупнейших телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.