Женева, Швейцария, , 23:19 — REGNUM Пандемия коронавируса в мире завершится в начале 2022 года, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, однако к началу следующего года отпадёт потребность в ограничениях.

При этом Клюге добавил, что это только прогноз, в настоящее время никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 111 419 939 человек, за последние сутки в мире зафиксировано 280 853 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 6 884 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 470 772.