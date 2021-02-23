Киев, 23 февраля, 2021, 23:10 — ИА Регнум. В Киеве вечером 23 февраля возле офиса президента Зеленского состоялась акция протеста в связи с обвинительным приговором радикалу Сергею Стерненко, в ходе которой произошли столкновения протестующих и полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

VoidWanderer Сергей Стерненко

Участники акции под офисом президента выкрикивали лозунги в поддержку Стерненко, а также против украинской власти — в частности, «Аваков черт» и «Зелю долой!».

После скандирования начались столкновения — протестующие бросали в правоохранителей петарды и дымовые шашки. В свою очередь, силовики использовали слезоточивый газ.

По предварительным данным, у офиса президента собрались несколько тысяч человек.

К охране офиса президента привлекли военнослужащих Национальной гвардии и пообещали «незамедлительно реагировать на провокации».

«Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства незамедлительно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок», — отметили в полиции.

Напомним, что ранее сегодня радикала СергеяСтерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества, соответствующий вердикт вынес Приморский районный суд Одессы. Речь идет об уголовном производстве, по которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году.

Вечером 23 февраля Львовский областной совет принял обращение к центральной власти с требованием обеспечить «объективное и беспристрастное» рассмотрение дела Стерненко.

Акции протеста в поддержку Стерненко прошли во многих городах Украины, но не с таким размахом, как в Киеве.