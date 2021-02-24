Москва, , 07:20 — REGNUM По итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В абсолютных величинах этот показатель составил 39,86 млрд долларов США. Крупнейшим импортёром московской продукции в 2020 году стал Казахстан, куда было отгружено несырьевой продукции на сумму в 2,65 млрд долларов. Следом за ним идёт США, куда из российской столицы за год было экспортировано товаров стоимостью 2,48 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Белоруссия, импортировавшая московской продукции на 2,4 млрд долларов.

Также в число крупнейших импортеров произведенных в Москве товаров вошли Китай, Германия и Япония. При этом в 2020 году в структуре столичного экспорта высокую динамику роста показали медицинский и фармацевтический экспорт. За год поставки в этом сегменте возросли на 39%.

«Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год подросла на пять процентных пунктов и достигла 24,7%. Всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира», — сказала Сергунина.

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