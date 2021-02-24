Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон написала триллер «State of Terror» совместно с канадской писательницей Луизой Пенни. Книга выйдет уже в октябре 2021 года, пишет 23 февраля Associated Press.

«Работать вместе с Луизой, написать с ней книгу — это мечта, ставшая явью. Я очень люблю ее работы, ее героев и ценю дружбу с такой талантливой писательницей. А теперь нам удалось объединить наш опыт и исследовать сложный мир дипломатии и предательства», — сообщила Клинтон.

Известно, что главный герой «State of Terror» является госсекретарем США, который пытается раскрыть серию террористических атак, произошедших в стране.

Также сообщается, что права на книгу получили издательства Simon & Schuster и St. Martin`s Press.

Напомним, что Луиза Пенни прославилась благодаря детективным романам. Ее работы много раз получали национальные и международные премии, а также были переведены на несколько языков.