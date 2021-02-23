Прага, , 22:52 — REGNUM Политик Вацлав Клаус, который занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год, заразился коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 23 февраля его помощник Петер Мацинка журналистам.

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По его словам, Клаус, который в течение получаса обследовался в Центральном военном госпитале в Праге, получил положительный результат теста на SARS-CoV-2.

«Лечение ему (бывшему президенту Чехии — прим. ИА REGNUM) будет проводиться амбулаторно», — отметил Мацинка.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля глава минздрава Чехии Ян Блатный заявил журналистам, что носить в многолюдных местах респираторы, либо наномаски, либо две маски сразу обязали жителей Чехии власти страны.

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