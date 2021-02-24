Бразилиа, , 07:38 — REGNUM Правительство Бразилии подготавливает официальный доклад, который объявит о намерениях приватизировать электроэнергетическую компанию Eletrobras, пишет 23 февраля Reuters со ссылкой на три источника.

План по приватизации будет официально представлен Совету программы инвестиционного партнерства правительства вечером 23 февраля.

Напомним, что бразильскому правительству принадлежит 41% акций Eletrobras. Однако так как акциями компании владеет не только государство, то был проведен анализ и подготовлены модель и условия приватизации.

Как ранее писало ИА REGNUM, власти Бразилии намерены провести приватизацию 43 аэропортов страны к 2022 году несмотря на ущерб, нанесенный авиаперевозчикам пандемией коронавирусной инфекции.