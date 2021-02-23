Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации из-за приписываемой ей масштабной кибератаки и ситуации вокруг блогера Алексея Навального готовит новая администрация президента США Джо Байдена. Об этом 23 февраля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным источников, американская сторона считает, что власти РФ якобы могли использовать «киберинструменты» для выполнения враждебных интересам США и их союзников действий «на протяжении многих лет», поэтому Вашингтон хочет «дать более широкий сигнал».

Собеседники издания также полагают, что целью мер, готовящихся против России, является «привлечение Москвы» к ответственности в связи с ситуацией вокруг Навального.

Напомним, информация о том, что электронные системы федеральных органов власти США были взломаны, появилась в декабре 2020 года на фоне жесткой внутриполитической борьбы в США. Сразу же появились утверждения представителей властей США о том, что Россия якобы стоит за кибератакой.

О том, что блогер Навальный якобы был отравлен в России, твердят представители ряда стран Запада. Однако никаких доказательств этому никто так и не представил. О том, было ли само отравление, до сих пор непонятно.

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