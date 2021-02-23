Минск, 23 февраля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Общественность и официальные лица провели 23 февраля в Минске церемонии возложения цветов у Вечного огня на площади Победы. Самая массовая и яркая церемония, несмотря на пасмурную погоду, была у актива движения «Бессмертный полк» и лево-патриотических организаций.

ИА REGNUM Митинг на площади Победы в Минске

Активисты минской незарегистрированной общественной организации «Бессмертный полк», общественного объединения «Отечество» и других организаций из Координационного совета «Единство», белорусского филиала «Национально-освободительного движения» и других НГО прибыли на площадь Победы около 11:00 и развернули транспаранты около магазина «Каравай». Внимание прохожих привлекли красные знамёна — копии боевых знамён воинских частей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

ИА REGNUM Митинг на площади Победы в Минске

Несколько участников принесли портреты Иосифа Сталина и Владимира Ленина, символы СССР и транспаранты с надписями, указывающими на принадлежность к общественным организациям. На транспарантах также были надписи антифашистского содержания и в поддержку Союзного государства России и Белоруссии.

У одного из участников акции был большой российский триколор. Появление этого символа вызвало негативную реакцию у пожилого прохожего. Завязалась вербальная перепалка: «Зачем здесь этот российский флаг?» — «А ты здесь зачем?» — «Это власовский флаг!» — «Дурак ты, этому флагу сотни лет!».

ИА REGNUM Участники акции

После обмена «любезностями» около полусотни участников акции выдвинулись по подземному переходу на площадь Победы в сопровождении «людей в штатском» (сотрудников спецслужб). Развернув знамёна и транспаранты, они возложили красные гвоздики к Вечному огню у монумента Победы.

Затем состоялись выступления лидеров общественных организаций. Каждый из них в краткой речи поздравлял присутствовавших с Днём Советской армии и Военно-морского флота, с Днём защитника Отечества.

ИА REGNUM Митинг на площади Победы в Минске

Один из выступавших сделал экскурс в историю праздника, другой — в проблемное поле сохранения исторической памяти. Выступить перед участниками акции пожелало около десятка человек.

СМИ проигнорировали событие. На освещение мероприятия прибыла съёмочная группа местного государственного телеканала и три фрилансера.

В этот же день на той же площади Победы прошли церемонии с участием официальных лиц — представителей министерства обороны и совбеза. По этому случаю был выставлен почётный караул, который сразу же после возложения цветов был убран.

ИА REGNUM Митинг на площади Победы в Минске

Аналогичные акции прошли в Бресте и других городах Белоруссии. В постсоветской республике этот праздничный день не является выходным — в отличие от 7 ноября и других унаследованных от СССР «красных дней календаря».

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с «Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси» посредством публикации труда спичрайтеров на президентском сайте. Оппонирующая ему из литовской столицы Светлана Тихановская выступила с видеообращением, в котором пожелала «поблагодарить настоящих защитников Беларуси и посвятить этот день им».