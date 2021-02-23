Вашингтон, 23 февраля, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Сервис микроблогов Twitter заблокировал 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. Об этом 23 февраля сообщается в блоге компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Как сообщили в компании, речь идёт о двух группах учетных записей. Первая состоит из 69 связанных с властями РФ аккаунтов, с помощью них якобы осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО», заявили в компании.

Во вторую группу вошёл 31 аккаунт, предположительно связанный с российским «Агентством интернет-исследований». Эти аккаунты якобы вели деятельность, направленную против Соединённых Штатов и Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2021 года в Twitter бессрочно заблокировали аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, имевший более 88 млн подписчиков. Скандал произошёл на фоне сообщений о фальсификациях на президентских выборах, победителем которых был провозглашен демократ Джо Байден.

По словам самого Трампа, социальная сеть Twitter стала скучной, и миллионы людей покидают её. Лучшей альтернативой он назвал создание отдельной платформы, которой смогут пользоваться он сам и его сторонники.

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