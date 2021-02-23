Рим, , 22:02 — REGNUM В Италии по состоянию на январь 2020 года находилось около 6 миллионов иностранных граждан, таковые данные отчета национального экспертного центра Ismu, опубликованные во вторник, 23 февраля.

Всего в стране постоянно проживает, по данным исследования, 59,6 миллиона человек.

Эксперты отметили, что в сравнении с 2019 годом снизилась доля тех мигрантов, что находятся в Италии нелегально (сейчас их чуть больше полумиллиона). Чаще всего в Италию переезжают их Румынии (более миллиона граждан), Албании и Марокко.