Тбилиси, , 21:56 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны. Об этом 23 февраля передает Первый канал Грузии.

«Я хотел бы призвать все политические силы, которым дорога страна, открыть настоящий диалог, говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что должно объединить нас», — сказал он.

По его словам, правительство готово к диалогу с оппозицией «в любое время и любом формате».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 23 февраля, в Тбилиси грузинский спецназ применил слезоточивый газ в офисе политической партии «Единое национальное движение» и задержал ее председателя Нику Мелию.

Партия «Единой национальное движение» — это партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мелия утверждает, что во внутриполитической нестабильности в Грузии виновата Россия, и конкретно — якобы депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. Именно после его визита в июле 2019 года в стране начались массовые беспорядки и антироссийские митинги. Хотя тогда Гаврилов приехал по приглашению грузинской стороны на Межпарламентскую ассамблею православия.

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