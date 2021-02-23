Киев, , 21:55 — REGNUM Из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве решила выйти Украина. Соответствующий указ 23 февраля подписал президент страны Владимир Зеленский, передает пресс-служба украинского лидера.

В документе говорится, что украинская сторона выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте, а также из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в Минске.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля заместитель министра развития экономики Украины, торговый представитель страны Тарас Качка сообщил, что импорт из России на Украину в 2020 году сократился на 35% по сравнению с 2019 годом.

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