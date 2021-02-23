Киев, , 21:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что прививки от COVID-19 должны начаться как можно быстрее, но исключительно на добровольной основе.

Об этом он заявил вечером 23 февраля в ходе встречи с главным государственным санитарным врачом страны Виктором Ляшко, посвященной началу вакцинации на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше детально проинформировать людей о надлежащем качестве препарата», — подчеркнул Зеленский.

Также на переговорах акцентировали внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, так что задержек не должно быть.

ИА REGNUMнапоминает, что23 февраля на Украину привезли первую партию из 500 тыс. доз вакцины CoviShield, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford на базе Serum Institute в Индии. Вакцинация стартует 24 февраля в Киеве и соседних регионах — Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Винницкой областях. Остальные регионы получат вакцину на следующий день, 25 февраля.