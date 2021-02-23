Флоренция, Италия, , 21:53 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 26 февраля, проведет первую после «перерыва» лекцию в университете Флоренции, передают местные СМИ во вторник, 23 февраля.

Лекция будет прочитана экс-премьером дистанционно.

Конте преподавал на юридическом факультете Флорентийского университета до мая 2018 года, когда впервые был приглашен на пост премьер-министра (в коалиции популистов и консерваторов). Осенью 2019 года Конте повторно возглавил правительство — в его второй коалиции место консерваторов из «Лиги» заняли леволибералы.