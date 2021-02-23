Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Россию, которая якобы является стороной конфликта в Донбассе, необходимо лишить права вето в Совете Безопасности. Об этом 23 февраля заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания в ГА ООН.

По его словам, перспективы мирного разрешения конфликта в Донбассе будут «оставаться иллюзорными», пока Москва отрицает свою роль в нем.

Кислица добавил, что посредником в конфликте Россия в принципе не может быть.

Напомним, что власти Украины после начала гражданской войны в Донбассе официально объявили РФ «страной-агрессором», обвинив Москву в проблемах, с которыми столкнулся Киев после госпереворота-2014. Однако официально РФ не является стороной данного конфликта.

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