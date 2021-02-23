Рим, , 21:39 — REGNUM По данным на вечер вторника, 23 февраля, в Италии умерли 96 348 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 356 (днем ранее — на 274), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Число подтвержденных носителей выросло на 13 314 (днем ранее — на 9630).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 832 162 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 948 человек — на 45 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 340 986 человек (за день этот показатель вырос на 4939), что составляет 2,23% населения Италии.