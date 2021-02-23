Киев, , 21:33 — REGNUM Львовский областной совет принял обращение к центральной власти с требованием обеспечить «объективное и беспристрастное» рассмотрение дела радикала Сергея Стерненко.

Соответствующее обращение принято сегодня, 23 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Львовские депутаты обратились к президенту Украины, генеральному прокурору, Верховной раде и уполномоченному парламента по правам человека относительно обвинительного приговора по делу Стерненко.

В облсовете считают приговор радикалу «несправедливым и необоснованным» и отмечают, что обвинительный акт базировался на показаниях руководителя одесского отделения пророссийской партии «Родина» Сергея Щербича, который является и потерпевшим по делу.

В заявлении говорится, обвинительный приговор Стерненко — «это очередная демонстрация того, что судебная система на Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей».

«Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование. Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции», — отмечают львовские депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества, соответствующий вердикт вынес Приморский районный суд Одессы. Речь идет об уголовном производстве, по которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году.

Адвокаты радикала уже подали заявление о применении мер безопасности в отношении их подзащитного, в частности, о его переводе в Киев.