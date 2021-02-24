, 07:36 — REGNUM Всемирный банк пообещал приостановить финансирование поставок вакцины от коронавируса в Ливане, если в стране не прекратятся случаи вакцинации незарегистрированных на получение вакцины граждан. Об этом 23 февраля пишет Associated Press.

Данные угрозы поступили после того, как представители банка выяснили, что члены парламента нарушил условная договора — некоторые из них получили вакцину вне очереди.

Остановка финансирования будет иметь негативные последствия для властей Ливана, которые вынуждены бороться с экономической нестабильностью в стране.

Напомним, что на прошлой неделе Всемирный банк сообщил о готовности выделить $34 млн на оплату вакцин, чтобы Ливан мог вакцинировать более двух миллионов граждан.

Кампания по вакцинации началась 14 февраля и на данный момент Ливан получил примерно 60 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech.