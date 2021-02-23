Париж, , 21:11 — REGNUM Известного французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Отмечается, что истец — молодая актриса, которая обвиняет актёра в домогательствах и изнасиловании в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, дело было прекращено в 2019 году, когда по результатам многочисленных проверок и данных актером показаний следствие не нашло оснований для предъявления Депардье обвинений.

Расследование в отношении известного французского актера было начато после жалобы в 2018 году неназываемой 20-летней актрисы, которая утверждала, что Депардье домогался ее в то время, когда она приходила «неформально» репетировать пьесу к нему домой.

Отметим, что Депардье стал гражданином России в 2013 году.

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