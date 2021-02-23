Белград, , 21:01 — REGNUM УЕФА открыл дело в отношении футбольного клуба «Црвены Звезды» (Сербия) после инцидента во время матча 1/16 финала Лиги Европы против «Милана» (Италия). Об этом 23 февраля передает AP.

УЕФА поручил установить, был ли факт оскорблений.

Напомним, что во время игры нападающего итальянского клуба Златана Ибрагимовича оскорбили на этнической почве: фанат в VIP-ложе использовал выражение, которое многие годы использовалось сербскими националистами.

Представители «Црвены Звезды» принесли Ибрагимовичу извинения и пообещали найти фаната и привлечь к ответственности.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Миланом» в столице Сербии завершилась со счетом 2:2.