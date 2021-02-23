Москва, , 20:57 — REGNUM Наступлением новой климатической эпохи можно объяснить происходящие атмосферные процессы — сочетание сильных морозов и осадков зимой-2021. Об этом главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала «Российской газете».

По ее словам, ранее с запада на восток шли циклоны, в связи с чем в средней полосе страны был привычный умеренный климат, на юге была теплая погода, а на севере были сильные холода.

Позднякова отметила, что в настоящее время все чаще с юга на север или с севера на юг идут циклоны. Поэтому, отметила она, в феврале 2021 года прошли сильные снегопады, а прошлогодними весной и летом фиксировались сильные, почти тропические, ливни.

По ее словам, говорить о том, что наступила другая климатическая эпоха, может «ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни в Москве ожидается выпадение снега «различной интенсивности».

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