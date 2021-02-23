Бухарест, , 20:55 — REGNUM УЕФА отменил чемпионаты Европы по футболу (ЧЕ) 2021 г. среди юношей и девушек до 19 лет из-за коронавирусных ограничений. Об этом 23 февраля сообщается на сайте организации.

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«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить розыгрыш ЧЕ из-за пандемии COVID-19… Принимая решение, исполком руководствовался тем, что при нынешних правительственных ограничениях путешествия команд и проведение мини-турниров становятся трудными. В ходе консультаций нацассоциации поддержали решение», — отмечается в сообщении.

Мужской турнир должна была принять Румыния (30 июня — 13 июля), женский — Белоруссия (21 июля — 2 августа).