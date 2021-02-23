Рим, 23 февраля 2021, 20:50 — REGNUM Полузащитник молодёжной команды футбольного клуба «Аталанта» (Италия) 21-летний Вилли Брасиано Та Би умер от рака печени. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба клуба.
Клуб выразил соболезнования родным спортсмена:
«Жестокая судьба слишком быстро прервала мечту, которая началась в футболке «Аталанты» в январе 2019 г. Вилли потребовалось всего несколько месяцев для того, чтобы добиться ведущей роли в молодежной команде… Но главное, что ему удалось, — это оставить о себе теплые воспоминания».
Та Би становился чемпионом Италии среди футболистов не старше 19 лет.
Игрок долго боролся с болезнью, последние месяцы провёл в Кот-д'Ивуаре.