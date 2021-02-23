Радужный, Югра, , 20:47 — REGNUM В Югре машина скорой помощи под управлением пьяного водителя врезалась в микроавтобус. Пострадали три пассажира микроавтобуса, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

По информации полицейских, водитель скорой помощи в городе Радужном, проскочив на высокой скорости на красный свет светофора, врезался в микроавтобус и перевернулся. В крови нарушителя обнаружено 0,263 промилле алкоголя. Пострадали три пассажира микроавтобуса, получившие лёгкие травмы.

Отмечается, что в отношении водителя скорой составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения.