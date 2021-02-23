Москва, , 21:07 — REGNUM Заявление главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он раскрыл сценарий Киева, касающийся развития ситуации в Донбассе, обозначив его, как «плохой мир лучше, чем хорошая война», вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 23 февраля в социальной сети Facebook.

«Значит, 100% войну начнут», — считает Andej M.

Многие пользователи пришли к выводу, что это заявления лживое и, на самом деле, Киев готовится к войне. Другие же наоборот, оказались уверены, что руководство Украины боится войны, осознавая, что проиграет в ней.

«Понимает, что в случае войны их сметут как мусор», — поделился своим мнением Александр Т.

Некоторые пользователи уверены, что на Украине и вовсе нет никакого «сценария» развития событий в Донбассе. Они уверены, что власти страны действуют ситуационно.

«Киев раскрыл сценарий? Про Голобородьку новый сезон с Зеленским? Или «Сваты. Возвращение» готовится? Сценаристы кастрюльные», — написала Наталия Г.

Тем не менее, другие пользователи указали на то, что политика Украины до сих пор не позволяет существовать жителям Донбасса в мире и спокойствии.

«Шесть лет гадины не дают жить спокойно, народу Донбасса. А и надо-то всего лишь отвести своих … на безопасное расстояние», — пишет Александр Т.

Напомним, 22 февраля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой» обнародовал сценарий Киева, касающийся развития ситуации в Донбассе. По его словам, это «плохой мир лучше, чем хорошая война».