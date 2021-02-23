Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Боец смешанного стиля 43-летний Трэвис Фултон (США) обвиняется в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, хранении и получении детской порнографии, ему грозит до 70 лет лишения свободы. Об этом 23 февраля сообщает ESPN.

Данное дело рассматривает окружной суд Северного округа штата Айова. Сторона обвинения утверждает: боец предпринимал попытки заставить несовершеннолетнее лицо «участвовать в сексуальных действиях для создания визуальных изображений», а фото спортсмен хранил на флеш-накопителе.

Фултон — рекордсмен по количеству боёв в смешанных единоборствах, на его счету — 255 побед, 54 поражения, 10 поединков — ничья.