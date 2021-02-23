Москва, 23 февраля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. На объединительном съезде трех партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За Правду», состоявшемся 22 февраля в Москве, члены партий много говорили о защите подрастающего поколения и традиционного образования.

Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин на пресс-конференции во время объединительного съезда 22 февраля 2021 года

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на съезде озвучил тезис о недопустимости дистанционного образования.

Но дистанционное образование, или дистанционная форма «очного» обучения, с которой столкнулись российские школьники во время объявленной пандемии коронавирусной инфекции — это только верхушка айсберга под названием цифровая образовательная среда, реализуемая в рамках одноименного федерального проекта.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, каковы дальнейшие шаги объединенной партии по спасению детей от цифровой образовательной среды, и каким образом партия будет взаимодействовать с родительским сообществом, Сергей Миронов ответил следующее:

«С родительским сообществом мы уже взаимодействуем и продолжим это делать обязательно. Мы выступаем против дистанционного образования, мы противники единого государственного экзамена, мы противники Болонского процесса как такового. Это только Россия, как хомут на шею, надела всё — и образовательные кредиты, которые не работают, и магистратуру, и бакалавриат, и многое другое. Поэтому здесь мы, безусловно, будем сотрудничать с родительским сообществом, это сотрудничество уже есть. Наш программный комитет, который приступит к работе, чётко пропишет раздел «Образование», потому что то, что сегодня происходит в образовании, нас, мягко говоря, не устраивает».

«Никто не умаляет гаджеты, всю эту электронику, но надо во всём иметь баланс», — добавил сопредседатель объединенной партии Геннадий Семигин.

Ранее в Манифесте трех партий об объединении, опубликованном 28 января 2021 года, были прописаны предложения народу России, среди которых, в частности, говорится и об образовании:

«Доступность и бесплатность образования. Прекращение «реформ» и «экспериментов» над системой образования, восстановление классического образования, постепенный отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы. Воспитание на основе традиционных ценностей и патриотизма».