Москва, , 21:12 — REGNUM Возвращение из Германии в Россию жены осуждённого блогера Алексея Навального Юлии вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

«Получила указания от хозяев и вернулась?», — задаётся вопросом Татьяна В.

Многие пользователи выразили уверенность, что жена блогера-уголовника могла летать в Германию только с одной целью — получить инструкции для осуществления «деструктивных процессов в России».

«Как хорошо живёт. Не работает, катается по Европе за советом и инструкцией», — поделилась своим мнением Ольга А.

Некоторые комментаторы отметили то, как просто Навальная перемещается между двумя странами в то время, как множество людей сталкиваются с большими препятствиями к этому.

«Дети с онкологией не могут вылететь в Германию из-за карантинных ограничений, а эта летает, как к себе домой», — написала Елена К.

Отдельные пользователи указали на непатриотичное поведение супруги осуждённого блогера, которая вместо того, чтобы поддерживать мужа, находясь в России, отправляется за границу.

«Полный треш. Вообще не понимаю, зачем она туда летает. Если ты патриот своей страны, так на какой ляд ты едешь в Европу и там обсуждаешь свои проблемы? Это всё равно, что, живя с мужем, ходить к любовнику и жаловаться на мужа», — считает Людмила С.

Напомним, 22 февраля Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором видно, как жена осуждённого блогера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Москву.