Москва, 23 февраля 2021, 21:12 — REGNUM Возвращение из Германии в Россию жены осуждённого блогера Алексея Навального Юлии вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.
«Получила указания от хозяев и вернулась?», — задаётся вопросом Татьяна В.
Многие пользователи выразили уверенность, что жена блогера-уголовника могла летать в Германию только с одной целью — получить инструкции для осуществления «деструктивных процессов в России».
«Как хорошо живёт. Не работает, катается по Европе за советом и инструкцией», — поделилась своим мнением Ольга А.
Некоторые комментаторы отметили то, как просто Навальная перемещается между двумя странами в то время, как множество людей сталкиваются с большими препятствиями к этому.
«Дети с онкологией не могут вылететь в Германию из-за карантинных ограничений, а эта летает, как к себе домой», — написала Елена К.
Отдельные пользователи указали на непатриотичное поведение супруги осуждённого блогера, которая вместо того, чтобы поддерживать мужа, находясь в России, отправляется за границу.
«Полный треш. Вообще не понимаю, зачем она туда летает. Если ты патриот своей страны, так на какой ляд ты едешь в Европу и там обсуждаешь свои проблемы? Это всё равно, что, живя с мужем, ходить к любовнику и жаловаться на мужа», — считает Людмила С.
Напомним, 22 февраля Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором видно, как жена осуждённого блогера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Москву.