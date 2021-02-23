Киев, , 20:25 — REGNUM Над организацией телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом работают представители министерства иностранных дел Украины. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил 23 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве.

«Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются, — сказал Кулеба. — Состоялась моя беседа с госсекретарем Энтони Блинкиным, состоялся разговор между министрами обороны США и Украины».

По его словам, контакты с представителями Совета национальной безопасности США ежедневно поддерживают сотрудники посольства Украины в Вашингтоне.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что официальный Киев будет защищать «энергетическую независимость» ЕС от РФ.

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