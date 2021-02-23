Тронхейм, Норвегия, , 20:28 — REGNUM Американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer прибыли в Норвегию на учения. Об этом пишет 23 февраля CNN со ссылкой на командования ВВС США в Европе и Африке.

Самолёты, способные нести на борту ядерное оружие, находятся на авиационной базе Эрланн в губернии Трёнделаг.

Генерал Джеффри Харригян, командующий европейским контингентом BBC США, сообщил, что «очень рад работать с таким союзником, как Норвегия и с нетерпением ждет, когда США смогут продемонстрировать свои способности».

Напомним, что американские бомбардировщики будут выполнять миссии в международном воздушном пространстве вблизи северо-западного побережья России. Отмечается, что отправка «стратегов» в Норвегию должна помочь ВВС США оперативнее реагировать на действия России за Полярным кругом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис 26 января заявил, что военная активность России в Арктике тревожит Вашингтон, несмотря на наличие у российской стороны всех оснований для подобной деятельности в указанном регионе.