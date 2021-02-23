Череповец, Вологодская область, , 19:58 — REGNUM Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над «Северсталью» (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце — 3:0 в пользу гостей. Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У армейцев шайбы забили Никита Коростелёв, Максим Шалунов, Сергей Андронов.

В следующем матче «Северсталь» сыграет с «Нефтехимиком», а ЦСКА — с ярославским «Локомотивом».

Ранее «Спартак» (Москва) одержал крупную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве — 6:1. Для «Сочи» это поражение стало пятым кряду.

В другом матче регулярного чемпионата «Металлург» уступил «Нефтехимику» — 0:1.