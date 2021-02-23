Москва, , 19:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) на своем льду обыграл «Автомобилист» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бело-голубые в I периоде забросили 4 шайбы, заставив пойти на смену вратаря. В начале второй 20-минутки гости получили в ворота еще 2 гола.

«Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург)

6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Голы: Игумнов, 5:16. Сергеев, 8:56 (бол.). Миронов, 9:53 (бол.). Яшкин, 19:04 (бол.). Ефремов, 21:33. Муранов, 21:51.

Теперь «Динамо» расположилось на III строчке Запада, а «Автомобилист» идет на 7 месте в другой конференции.