Киев, , 19:49 — REGNUM Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в настоящий момент готовится, сообщил на брифинге вечером 23 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии заявил, что в целом контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена «активно развиваются». В доказательство этого Кулеба вспомнил его разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также разговор между министрами обороны двух стран.

«Наше посольство в Вашингтоне поддерживает буквально ежедневный регулярный контакт с Советом национальной безопасности США… Взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы работаем активно, — это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом», — сказал министр.

Между тем Кулеба не стал уточнять, когда этот разговор может состояться.

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (занимал этот пост при президенте Порошенко) заявил, что США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а первым шагом для этого является телефонный разговор президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Волкер с сожалением напомнил, что Байден уже говорил с президентом России Путиным об Украине без предварительных консультаций с Киевом и позвонил порядка 30 главам других государств, но только не президенту Зеленскому.