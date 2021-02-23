Берлин, , 19:47 — REGNUM Третья волна пандемии коронавируса уже накрыла Германию. Об этом, как передает телеканал RTL, заявила 23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС / ХСС в Бундестаге.

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По ее словам, то, что Германия уже столкнулась с третьей волной пандемии, власти страны не могут скрывать.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе виртуальной конференции государств «Большой семерки» (G7) заявила, что вакцинация всего населения планеты поможет остановить пандемию коронавируса.

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