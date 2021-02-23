Нижнекамск, Татария, , 19:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Нефтехимик» (Нижнекамск) нанес поражение «Металлургу» (Магнитогорск) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шайбу в матче забросил Марат Хайруллин. Стоит отметить, что вратарь «Нефтехимика» Евгений Иванников в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Итак, «Нефтехимик» не смог выйти в плей-офф, а «Магнитка» продолжит борьбу за Кубок Гагарина.