Киев, , 19:41 — REGNUM Адвокаты радикалы Сергея Стерненко подали заявление о применении мер безопасности в отношении их подзащитного, в частности о его переводе в Киев.

Соответствующее заявление сделано вечером 23 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокаты отмечают, что пребывание Стерненко в одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью.

На рассмотрение заявления о переводе в Киев закон отводит три дня. Защита надеется на объективное решение со стороны главы одесского СИЗО в кратчайшие сроки.

Между тем в защиту радикала уже выступил экс-президент Петр Порошенко, который заявил, что нынешняя власть «системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов».

«Украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии… Это — следствие влияния команды Януковича — Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным», — заявил бывший глава страны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Соответствующий вердикт вынес 23 февраля Приморский районный суд Одессы по уголовному производству, согласно которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году. Вместе с радикалом на аналогичный срок осужден и его ближайший соратник.