Нью-Йорк, США, , 19:30 — REGNUM Изменение климата является одной из главных угроз глобальной стабильности и миру, заявил 23 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Задача Совбеза ООН — противостоять наиболее серьезным вызовам глобальной безопасности и миру, одним из которых как раз и является изменение климата», — сказал Джонсон на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме изменения климата.

По его словам, помогая наиболее уязвимым странам адаптироваться к изменению климата и сведя к нулю мировые показатели выбросов парниковых газов, можно «сохранить не только биологическое разнообразие нашей планеты, но и обеспечить безопасность и процветание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что изменения климата на Земле набирают силу — последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой.

Он подчеркнул, что повсюду наблюдаются тревожные знаки. Так, зафиксирован рекордный уровень диоксида углерода, все годы с 2015-го — самые жаркие, во всём мире усиливаются пожары, наводнения и другие стихийные бедствия.

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