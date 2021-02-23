Джорджтаун, , 19:39 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», которая была разработана в РФ Центром имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована в Гайане. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кооперативной Республики Гайана.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отметим, что вакцина была одобрена в рамках ускоренной процедуры (Emergency use authorization, EUA).

Как писало ИА REGNUM, ранее российскую вакцину одобрили для применения в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Никарагуа, Армении и Мексике.