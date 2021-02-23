Москва, , 19:35 — REGNUM Решение правительства Германии выделить 10 млн евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

«Подайте!» — напоминает Бориса Ельцина в 90-е», — поделился своим мнением Владимир Ф.

Многие пользователи отметили, что сейчас многие семьи на востоке Украины пребывают не в самом лучшем материальном положении, но тех денег, которые планирует выделить Германия, критически мало.

«10 миллионов на 500 тысяч человек предлагают. По 20 евро на человека получается. Я очень хочу это увидеть», — пишет Александр О.

Некоторые комментаторы уверены, что даже та не столь существенная сумма по пути до непосредственно нуждающихся граждан, в большой своей части, будет разворована.

«Такая сумма — это слёзы. И правильно тут заметили, ещё и разворуют часть», — написал Сана Г.

Другие пользователи отметили, что подобная помощь является маркером критического положения граждан Украины и экономики страны.

«В своей стране денег нет ни на что, зато помощники вон какие заядлые», — считает Regina G.

Напомним, 23 февраля представители посольства ФРГ в Киеве заявили о том, что правительство Германии выделит десять миллионов евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины.