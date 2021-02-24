24 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Складывающиеся тенденции в области занятости таковы, что без участия государства «человек работающий» аппетитам сильных рынка сего неизбежно проиграет. Но кто здесь лишний? Похоже, рынок подошёл к тому уровню, когда государству и гражданам посредники в обороте бюджетных средств, в общем-то, уже и не очень нужны. Занятость надо восстанавливать: без населения и выборы, и обороноспособность страны, как и сама она, теряют всякий смысл.

Андрей Сафонов, , 09:20 — REGNUM По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 2021 года промышленное производство в России сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%. Результаты не радуют: так, обрабатывающие производства показали снижение на 1,0%, а бессменный флагман отечественной экономики — сырьевой сектор — упал на 7,1%. Рост объемов к январю 2020 года показали энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 7,3%, а также смежные с ЖКХ отрасли (водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и прочее) — на 10,7%.

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основными факторами, оказавшими столь пагубное влияние на итоги промышленного производства в январе 2020 года, Росстат совершенно обоснованно считает погоду (по данным Гидрометцентра РФ, январь 2021 года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений). А также — вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции, подавляющую потребительскую активность и, соответственно, показатели обслуживающих спрос отраслей. Потому особенно показателен рост отраслей, обслуживающих потребности населения периода пандемии и вынужденного безделья: так, производство лекарств выросло на 75%, что есть абсолютный рекорд. Не сильно отстают показатели производства напитков (плюс 26,1%) и табака для столь длительного перекура — «всего» плюс 8,7%, так как отечественный контрафакт и белорусская с казахстанской контрабанда, которыми завалены мини-рынки, статистика не учитывает.

Но не менее губителен для промышленного производства календарный фактор. Так, в январе 2021 года было всего 15 рабочих дней.

Календарь 2021 года, с датами выходных и праздников

Примечание: на пятницу, 5 ноября, переносится выходной со 2 января, совпадающий с официальными праздничными днями

В январе же прошлого года было 17 рабочих дней, то есть — на 6,5% больше. В целом же количество выходных и праздничных дней в нынешнем и прошлом году совпадает, а количество рабочих дней — практически идентично: 247 в 2021 году и 248 в високосном 2020-м, в котором всего было не 365, а 366 дней.

При этом, как уже было сказано, в январе 2020-гобыло произведено продукции всего на 2,5% больше, а ведь имеет место влияние и других факторов, таких как упомянутые эпидемия и погода. Правда, следует отметить, что приведенные статистические данные по промышленному производству не учитывают сферу услуг — основное место приложения усилий отечественного бизнеса.

Небезынтересно вспомнить, что в январе 1986 года, то есть — 35 лет назад, было 26 рабочих дней.

Календарь 1986 года, с датами выходных и праздников

Нормы рабочего времени в 2021 и 1986 годах:

Количество дней 2021 год 1986 год рабочие дни 247 254 субботы и воскресенья 104 104 праздничные дни (не совпадающие с выходными) 14 7 Доля рабочих дней в году 67,67% 69,59%

В целом же в 1986 году, при равных с текущим годом количестве суббот и воскресений (а таких — по 104), праздничных было только семь дней — в два раза меньше, чем в календаре текущего года. Получается, что доля рабочих дней в 2021 году составляет 67,67%, что на 1,92% меньше, чем в 1986 году — последнем советском «дореформенном», когда промышленность СССР ещё корректно было сравнивать с современной, отчасти восстановившейся.

Следует заметить, что «ковидные» и прочие проблемы прошлого года неблагоприятно сказались на ВВП страны в целом, который в январе нынешнего года снизился на 2,4% по отношению к первому месяцу прошлого года. Что коррелирует с 2,5-процентным падением промпроизводства в сравниваемые отрезки времени. И сокращение простоя «работающего класса» страны на упомянутые 1,92% проблему падения ВВП может в значительной степени снять. На пользу тому же нашему населению, без которого эта земля — лишь грязь.

Первомайская демонстрация в Тольятти. 1971

Уместно напомнить, что ВВП РФ в 2020 году в валюте составил 1,46 трлн долларов США против 1,61 трлн USD годом ранее. Пандемия, скорее всего, в ближайшее время закончится. Останутся другие неблагоприятные факторы, но их и в советское время было немало. Ясно и то, что структура отечественной экономики, искалеченной неуклюжим «въездом» в рынок — без навыков и видения «дорожной обстановки» и перспектив, — нуждается в трансформации. И вовлеченность населения в подъём ВВП и жизнеспособности всей страны в целом одним лишь «искусственным интеллектом» не заменить. По этой причине количество праздничных дней в году желательно привести к традиционному, советскому. Ведь нынешняя наша Федерация есть прямой правопреемник СССР.

А «искусственный интеллект» тоже пригодится — вместо основной доли менеджеров высшего и среднего звена, особенно в крупнейших финансовых структурах, в рамках «цифровизации». Тем более они настаивают…