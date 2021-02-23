Москва, , 19:19 — REGNUM Решение руководства Чехии в связи с пандемией коронавируса обязать жителей страны с 25 февраля носить по две медицинские маски сразу, либо использовать специальные усиленные маски и респираторы, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

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«На всякий случай надо одевать и две пары трусов», — шутит Владимир Т.

Многим пользователям подобная инициатива показалась настолько абсурдной, что они решили оставить остроумные комментарии.

«Так и будет называться: «Изделие номер 2», — пишет Vladimirp P.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что к подобным решениям приходят не от хорошей жизни.

«Это говорит о том, что в Чехии всё плохо. Не понимаю тех, кто прикалывается над этим», — поделилась своим мнением Валентина Л.

Отдельные пользователи отметили, что усиление мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции происходит на фоне планомерного отказа от помощи России, которая предлагает вакцину от COVID-19.

«Зато вакцину не берём, по две маски дешевле выходит. Демократия, свободная Европа. Локдаун уже равен краху экономики. А так вроде как боремся из последних сил», — считает Олег К.

Напомним, 23 февраля руководство Чехии в связи с пандемией коронавируса приняло решение обязать своих граждан с 25 февраля носить по две медицинские маски сразу, либо использовать специальные усиленные маски и респираторы.